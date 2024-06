Bright Eyes kündigen neues Album und Deutschlandtour an – erste Single hier hören

FIVE DICE, ALL THREES wird die Platte heißen und am 20. September erscheinen. Alle Infos mitsamt erstem Höreindruck gibt’s hier.

Vier Jahre ist es her, dass DOWN IN THE WEEDS, WHERE THE WORLD ONCE WAS erschien. Grund genug für Bright Eyes, um nun ein neues Album nachzuschieben. Am 20. September wird via Dead Oceans ihre zehnte LP mit dem Titel FIVE DICE, ALL THREES herauskommen.

Eine erste Single – die wie die gesamte Platte im Studio ARC in Omaha, Nebraska, entstanden ist – gibt es mit „Bells and Whistles“ auch schon zu hören (plus Musikvideo). Obendrein kann jetzt schon die Novemberplanung mithilfe der drei frisch angekündigten Gigs von angegangen werden.

Wie die Bright Eyes 2024 klingen, kann anhand von „Bells and Whistles“ angetestet werden:

Conor Oberst lässt via Pressemitteilung zu der Single vermelden: „Dies ist ein Song über die vielen kleinen Details im Leben, die zu diesem Zeitpunkt unbedeutend oder frivol oder vorübergehend erscheinen können, aber am Ende dein Schicksal bestimmen. Und es ist auch eine Art von ‚Pfeifen, während du an etwas arbeitest‘-Szenario.“ Beim Musikvideo führte Josh Boone Regie.

Für das in Eigenregie produzierte Album haben sich Conor Oberst, Mike Mogis und Nate Walcott auch Feature-Artists dazu geholt. Mit dabei: Cat Power, Matt Berninger von The National und Alex Orange Drink von The So So Glos.

In der Pressemitteilung heißt es zur angekündigten Platte weiter: „Es ist ein Album von ungewöhnlicher Intensität und Zärtlichkeit, von gemeinschaftlichem Exorzismus und persönlicher Ausgrabungen. Das sind natürlich Qualitäten, die die Fans von Bright Eyes auch nach fast drei Jahrzehnten ihrer Karriere erwarten. Aber selbst mit ihrer reichen Geschichte im Rücken verströmen diese neuen Songs eine emotionale Spannung wie nichts, was sie zuvor versucht haben. Conor hat schon immer mit einer Stimme gesungen, die ein Gefühl von Leben und Tod vermittelt. Auf FIVE DICE, ALL THREES macht man sich manchmal Sorgen um ihn, manchmal scheint er der Einzige zu sein, der den Durchblick hat, um uns aus dem Schlamassel zu helfen.“

Das Werk wird auf CD, 2-LP und auf Red- und Orange-Splatter-Doppel-Vinyl erscheinen. Darüber kommt das Album in Deutschland exklusiv und limitiert auch auf Ghostly-Blue-Doppel-Vinyl heraus.

So sieht FIVE DICE, ALL THREES aus:

Die Tracklist von FIVE DICE, ALL THREES:

Five Dice Bells and Whistles El Capitan Bas Jan Ader Tiny Suicides All Threes Rainbow Overpass Hate Real Feel 105° Spun Out Trains Still Run On Time The Time I Have Left Tin Soldier Boy

Bright Eyes kommen im November nach Deutschland

Kaum sind die Songtexte auswendig gelernt, bringen Bright Eyes die neuen LP-Stücke auch mit auf DE-Tour. Für drei Konzerte werden sie hierzulande vorbeischauen. Der Vorverkauf für die Tournee startet am Freitag, den 28. Juni, um 10 Uhr.

Bright Eyes live 2024 – Tourtermine im Überblick:

14. November 2024 – Köln, Carlswerk Victoria

15. November 2024 – Berlin, Tempodrom

16. November 2024 – Weissenhauser Strand, Rolling Stone Beach