Bully Sugaregg

13 Sekunden lang steht die elektrisch-verzerrte Gitarre für sich, dann zählt der Drummer ein und der Ritt beginnt: Rasanter Indie-Rock, die Formel ist nicht schwer, aber sie auf den Punkt genau zu lösen, ist nicht einfach. Bully bekommen das hin, Sängerin, Gitarristin und Songwriterin Alicia Bognanno kennt alle Tricks der Laut- und Leise-Dynamik, und bei J. Mascis hat sie gelernt, wie kurze Gitarrensoli in die Songs integriert werden können, ohne dass die Statik zusammenbricht.

„SUGAREGG“ bei Amazon.de kaufen

Ihr Talent hat man auch in Hollywood erkannt: Als es darum ging, Songs für die fiktive Indie-Rock-Band des Films „Her Smell“ zu schreiben (mit Elisabeth Moss in der Rolle der Sängerin Becky Something), fiel die Wahl auf Alicia Bognanno. Um diese dritte Bully-Platte etwas zu pushen, haben sich Label und Band überlegt, mit dem Produzenten John Congleton zusammenzuarbeiten, der für seine Tätigkeit mit St. Vincent einen Grammy gewonnen hat.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/hxcLJ-AxCos?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Nicht immer geht die Kalkulation auf: Zwar sitzen die Gitarren, der Schlagzeugsound jedoch sumpft an manchen Stellen ab, „Every Tradition“ zum Beispiel wäre mit knallender Snare ein noch größerer Indie-Hit geworden, die vielen Filter stören den Schmiss.

Glossy Pop, der aus jeder Menge Schmerz und blöden Momenten heraus entstanden ist: Das dritte Album der Haim-Schwestern ist so...

Electronic: Nina Kraviz hat DJ-Kollegen um sich versammelt, um das komplette St.-Vincent-Album MASSEDUCTION zu remixen.

Retro-Dance zwischen Sample-Orgie, Big Beats und Hi-NRG.

Die Sängerin spricht mit Newcomer*innen unter der Dusche – Perfomances inklusive. Das Podcast-Format ist ab jetzt auf allen Plattformen verfügbar.

Das neue Album trägt den Titel FETCH THE BOLT CUTTERS. Auch die Gastbeiträge auf der Platte hat Fiona Apple bereits bekannt gegeben.

Bei der „Heaven is Rock & Roll“-Gala am 04. Januar spielten die überlebenden Mitglieder von Nirvana, Dave Grohls Tochter Violet, Beck und St. Vincent sowohl einige Nirvana-Songs als auch David Bowies „The Man Who Sold the World“.