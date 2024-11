Paul McCartney jammt mit Jack White und St. Vincent

Alle drei waren Teil eines Festivals in Mexiko und traten dann gemeinsam für den Schluss-Song im Set von Paul McCartney auf.

Das Corona Capital Festival im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt brachte am Wochenende Paul McCartney, Jack White und St. Vincent für eine berauschende Gitarren-Nummer zusammen.

Zu „The End“, dem letzten Song in der Setlist von Maccas Gig, gesellten sich beide zu ihm und jeder durfte ein Gitarren-Solo einfließen lassen. Die All-Star-Interpretation des Beatles-Songs wurde möglich, weil alle drei im Line-Up des Musik-Events standen.

St. Vincent, die bereits auf dem 2021 erschienenen Remix-Album MCCARTNEY III IMAGINED mit McCartney zusammengearbeitet hatte, begleitete den ehemaligen Beatle zu Beginn seines 29 Songs umfassenden Sets bereits bei einer hinreißenden Interpretation von „Get Back“, um dann zu „The End“ noch einmal auf die Bühne zurückzukehren.

Paul McCartney bestimmte, wer Solo ran durfte

Der Gitarren-Jam zwischen McCartney, White und St. Vincent wurde von den Tour-Gitarristen Rusty Anderson und Brian Ray ergänzt. Der 82-Jährige dirigierte fröhlich, wer als nächstes zum Solo ansetzen dufte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paul McCartney befindet sich weiterhin auf seiner „Got Back“-Tour, die zuletzt in Südamerika Halt machte. Anfang Dezember wird er auch nach Europa kommen. Dann stehen Konzerte in Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich auf dem Programm. Jack White (NO NAME) und St. Vincent (ALL BORN SCREAMING) haben in diesem Jahr neue Alben veröffentlicht und sind ebenfalls live unterwegs.