St. Vincent kündigt neues Album ALL BORN SCREAMING an

Die erste Single-Auskopplung gibt es mit „Broken Man“ auch schon zu hören. Alle Infos zur Platte hier.

Annie Clark, besser bekannt als die dreifache Grammy-Gewinnerin St. Vincent, kündigt ihr siebtes Album an. ALL BORN SCREAMING wird am 26. April erscheinen.

Die neue Platte ist die erste, die St. Vincent komplett selbst produziert hat. „Es gibt Orte, an die man emotional nur gelangen kann, wenn man allein hinausgeht – um herauszufinden, was das eigene Herz wirklich sagt“, so Clark dazu via Pressemitteilung. Auf der Tracklist finden sich unter den Mitwirkenden namhafte Artists wie Rachel Eckroth, Josh Freese, Dave Grohl, Mark Guiliana, Cate Le Bon, Justin Meldal-Johnsen, Stella Mogzawa und David Ralicke wieder.

Im Zuge der LP-Ankündigung veröffentlicht die Sängerin auch die erste Single vom Album mit dem Titel „Broken Man“.

Die neue Single „Broken Man“ mitsamt Musikvideo:

Die Tracklist von ALL BORN SCREAMING:

Hell is Near

Reckless

Broken Man

Flea

Big Time Nothing

Violent Times

The Power’s Out

Sweetest Fruit

So Many Planets

All Born Screaming (feat. Cate Le Bon)

Ihr derzeit noch aktuelle Platte, DADDY’S HOME, mit welchem die US-amerikanische Musikerin ihren dritten Grammy gewann, erschien 2021.