Piano-Sprech-Chansons, entstanden über den Dächern von Paris.

Chilly Gonzales, seit jeher ein Reisender, macht aktuell in Paris Station. Kulturell steht ihm als Kanadier das Frankophone sowieso nah, musikalisch schätzt der selbst ernannte „Über-Entertainer“ seit jeher den französischen Piano-Kitsch von Leuten wie Michel Berger oder Richard Clayderman, die Chansons von Charles Aznavour oder Françoise Hardy, die Dance-Musik von Daft Punk oder Quentin Dupieux a.k.a. Mr. Oizo. Nun also die erste Chilly-Platte mit französischen Texten und Gästen. Wie die ihm gelungen ist, davon zeugt das Titelstück unter dem Motto: Reim dich, oder ich fress dich! Und im Französischen reimt sich ja sehr vieles: Voltaire, Flaubert, Baudelaire, Bangalter…

Chilly Gonzales spricht mehr als er singt, das erinnert an sein großartiges Album THE UNSPEAKABLE CHILLY GONZALES von 2011, einer

HipHop-Platte mit Streichern. Damals sezierte er als teilnehmender Beobachter die Rap-Szene und ihre Sprache, den gleichen Ansatz wählt er hier für die französische Kultur. Sein Blick geht auf die Kathedrale Notre-Dame, die 2019 auch dann noch weiterbrannte, als es regnete: „Il Pleut Sur Notre-Dame“ heißt sein sentimentales Lied, ihm zur Seite steht die Pariser Indie-Pop-Künstlerin Bonnie Banane.

Reim dich, oder ich fress dich!

Bei „Piano À Paris“ unterstützt ihn die Neo-Disco-Sängerin Juliette Armanet, schon hier geht’s am Rande um Richard Clayderman, dessen blütenweiße Soft-Klavier-Musik in den 80er-Jahren so beliebt war, dass keine große Fernsehshow ohne ihn auskam. Bitte kurz „Ballade Pour Adeline“ streamen. Ohrwurm? Gern geschehen.

Bei „Richard Et Moi“ spielt Clayderman, 69 Jahre alt, dann selbst mit – Vater und Sohn, textet Chilly Gonzales, Batman und Robin, Asterix und Obelix. Zum Abschluss gibt es noch eine Solo-Piano-Version des herausragenden French-Pop-Songs „Message Personnel“, geschrieben von Michel Berger, 1973 gesungen von Françoise Hardy, für Chilly Gonzales eines der schönsten Stücke der französischen Musik, dessen Klasse Jahrtausende überdauern wird. Natürlich hat er recht.