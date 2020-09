Crucchi Gang Crucchi Gang

Die Idee ist ebenso naheliegend wie lustig: In einer Zeit, in der die Italo-Pop-Hits nicht mehr ganz so regelmäßig aus dem Radio tropfen wie noch vor zwei Dekaden, leitet man sie sich einfach selbst aus bestehendem Material ab! Angeleitet wird diese Projektstunde von Francesco Wilking und Patrick Reising, Ersterer bekannt von der Höchsten Eisenbahn, beide früher Teil der Gruppe Tele, der von ihnen eingeladene Teilnehmerkreis zieht sich einmal durch den kontemporären Deutsch- oder deutsch gesungenen Pop.

So etwas kann in die Hose gehen; schon allein wegen verschiedener Sprachfähigkeiten, und in der Tat gibt es da ein gewisses Gefälle: Während Faber, Steiner & Madlaina und Wilking selbst die jeweilige Zweisprachigkeit in die Karten spielt, ist Thees Uhlmann bei „La Ragazza Della Cassa No 2“ doch eine – nicht uncharmante – verbale Hüftsteifheit anzumerken.

Die musikalische Leitung von Reising und seine Musiker verleihen dem Album dabei Leichtigkeit, vor allem aber die notwendige Geschlossenheit: Sie installieren einen Sound, der funky ist, aber smooth, mit einem Bein in den 70ern und mit dem anderen in den frĂĽhen 80ern steht, sich aber nie in Nostalgien ergeht. Molto bene!

CRUCCHI GANG im Stream hören:

