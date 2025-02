Das Super-Trio beginnt tatsächlich zu spielen und der brillante Art-Electro-Sound wandelt sich.

Wer mies drauf ist und zu allem Überfluss auch noch gefragt wird, was denn los sei, hat den Impuls zu sagen: „nichts“. Denn was wäre die Alternative: alles zu erzählen? Dieses „Nichts“ meinen Darkside mit ihrem Albumtitel. Sie meinen aber auch das NOTHING, das Nicolás Jaar, Dave Harrington und Drummer Tlacael Esparza (jetzt festes drittes Mitglied) hatten, als sie sich an die Arbeit machten. Die ersten beiden Darkside-Alben PSYCHIC (2013) und SPIRAL (2021) basierten auf vorab skizzierten Ideen. Das ist bei NOTHING anders.

Die Komposition fand häufig unterwegs statt, auf der Tour durch Europa 2023. Nicht in gebuchten Studios, sondern überall dort, wo es möglich war. Auch deshalb ist NOTHING das Album geworden, auf dem Darkside wirklich zu spielen beginnen. Kein Track endet, wie er beginnt. Zwischendrin kann alles passieren. Die ersten beiden Alben waren coole-komplexe Anordnungen, getrieben von der Vorstellung, wie es klingen könnte, wenn Pink Floyd keine Rock-Dinos wären, sondern digitale Abenteurer.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch NOTHING bietet solche Momente, zum Beispiel beim Stück „Are You Tired (Keep On Singing)“, das sich zwischendrin in einen Sunshine-Pop-Track wandelt, ohne dass man es mitbekommt. Es gibt aber auch Tracks wie „Graucha Marx“ oder „S.N.C.“, auf denen Darkside auf den Dancefloor zielen: Soul-Chöre und Funk, Dance-Punk und Sounds wie aus einer verrückt gewordenen Nintendo-Konsole. Auch Einflüsse von Musik aus Chile, dem Heimatland von Jaars Eltern, sind erkennbar. Beim Dub „Slau“ zeigt Drummer Esparza, was für ein großer Gewinn er für Darkside ist. Und wer’s obendrauf ironisch mag: die zwei Teile der „Hell Suite“ sind göttliche Soul-Balladen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Februar 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.