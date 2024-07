ROYA teilen neue Single „Cruise“ – wird das ihr nächster TikTok-Hit?

Das dänische Electro-Pop-Duo arbeitete zusammen mit Fans an dem neuen Song.

Erst neulich gingen sie noch mit ihrer Single „Ain’t A Game“ auf TikTok viral, jetzt bringen Sängerin Line Gade und Produzent Sebastian Igens schon die nächste Single unter ihrem Künstlernamen ROYA heraus. Für diese integrierte das Duo verstärkt ihre Followerschaft in den Entwicklungsprozess. Das Ergebnis ist „Cruise“ – ein Song über die Wertschätzung vergangener Momente.

Eine Kreuzfahrt durchs Leben

Was mit einem Snippet auf TikTok anfing, hat sich zu einem vom House inspirierten Stück mit smart geschnittenen Vocal-Samples und pulsierenden Basslines erweitert. Dabei trifft der Beat in „Cruise“ auf Line Gades zarte Stimme, die die Geschichte eines jungen Familienmitglieds erzählt, das bereits „unerwartet eine Reise in den Himmel angetreten hat“, wie Sebastian Igens den Songinhalt weiter in der Pressemitteilung erklärt.

„Cruise“ rüttelt Vergangenes auf und animiert so auch die Hörer:innen nicht nur für die Zukunft zu leben, sondern auch vergangene, prägende Momente wertzuschätzen. „Auch wenn wir uns immer mehr Zeit mit unseren Lieben wünschen, es auch wichtig ist, die Erinnerungen und die bereits gelebten Momente zu würdigen – die ‚cruises‘, die wir gemeinsam erleben durften“, heißt es weiter dazu in der Pressemitteilung zum Track.

ROYA ließen sich bei den Lyrics unter anderem auch von ihren Fans auf TikTok inspirieren, die sich durch Ideen am Schreibprozess beteiligen konnten.

Wer steckt hinter ROYA?

Die Dänen machen sich aktuell mit ihrem elektronischen Pop einen Namen, der sich gerne von verschiedenen Genres beeinflussen lässt. Inhaltlich besingt Gade die Macken, Eigenheiten und Spleens, mit denen sich die aber doch mehr Menschen als gedacht identifizieren können. Sie verleiht den Themen ihre Perspektive – ehrlich wie auch mal inspirierend positiv.

Das Duo verbindet nordische Melodien mit ätherischem Gesang und das seit nun sechs Jahren. Während Gade an der Westküste Dänemarks aufwuchs und bereits in jungen Jahren anfing, Songs zu komponieren, ist die dänische Ostküste Igens ursprüngliche Heimat. Mit den Jahren entwickelte sich sein Interesse für die Gitarre und elektronische Musik, die anschließend in einem Studium im Sounddesign mündete.

Zusammen kreierten die beiden zunächst Songs für andere Künstler:innen – wie 6ix9ine und MNEK – bis sie dann ihre Band ROYA gründeten. 2022 machten sie mit dem Track „Kinda Sad“ auf sich aufmerksam. 2023 folgte dann ihre Debütplatte DEAR SPACE.