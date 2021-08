Der Berliner Electro-Künstler André Uhl veröffentlicht mit SCORE EPISODE ONE den ersten Teil seiner dreiteiligen EP-Reihe, deren Auftakt er nun mit der Single „Walker“ feiert. Seine neueste und düster-treibende Musik veröffentlicht Uhl via „Martin Hossbach Score“ – einem Berliner Soundtrack-Label, dessen Musik für Filmschaffende zur Verfügung gestellt wird.

Den zweiminütigen EP-Track „Walker“ hat André Uhl außerdem inklusive Musikvideo veröffentlicht, das in Berlin von dem Filmemacher Luis Anversa produziert wurde. Die Szenen dafür nahm Anversa auf einem Super-8-Millimeter-Film auf, womit er das zu der Song-Atmosphäre passende Bildmaterial lieferte.

Seht hier das Musikvideo zu „Walker“:

2017 veröffentlichte André Uhl sein Debütalbum I HOPE THE ROOF FLIES OFF AND I GET SUCKED UP INTO SPACE über das Label Neofakt. 2020 erschien sein zweites Album RELAX AND IMPLODE erstmalig bei Martin Hossbach: Label-Gründer, Musik-Manager und früherer Chef vom Dienst des Popkulturmagazins „Spex“. Im Mai 2021 erschien via „Weltschmerz Verlag“ Uhls jüngste EP I WANT TO BE CLEAR IN YOUR SIGHT. Neben seiner Tätigkeit als Musiker arbeitet André Uhl außerdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin.