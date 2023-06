Mit Electro-Pop erkunden Kate NV und Angel Deradoorian die 80er – und landen im Jetzt.

So stimmungsmäßig ist das nicht unbedingt die naheliegendste Kooperation. Für Decisive Pink haben sich zusammengetan die russische Produzentin Kate NV und Angel Deradoorian, die bekannt geworden ist als Mitglied der Dirty Projectors. Die eine programmiert am liebsten lustige Tracks, die klingen wie Legosteine aussehen, die andere fertigt als Solistin eher schwermütigen Art-Pop.

So unvereinbar die Gegensätze zu sein scheinen, so erwartbar klingt TICKET TO FAME: Die Stimmung ist zwar eher deprimiert, aber die Klänge meistenteils quietschbunt. Aus dieser vorhersehbaren Diskrepanz bezieht die Musik des Duos denn auch seinen Reiz, wenn mal 80ies-Synthie-Pop, mal das deutsche Kunstlied anklingt, mal die Genialen Dilletanten komisch zuckend in der Ecke rumstehen. Malaria sollten auch ein wenig Verantwortung übernehmen, und „Ode To Boy“ könnte der beste Song sein, den Human League dann doch lieber nicht veröffentlicht haben.

Ja, die New Wave der frühen 80er-Jahre ist ein großes Thema, so präsentieren sich die beiden auch ästhetisch mit streng zurückpomadierten Haaren, als wollten sie sich bei Helmut Newton bewerben. Dass TICKET TO FAME trotz alledem gar nicht retro, sondern extrem zeitgemäß klingt, sagt womöglich mehr über die Zeiten als über Decisive Pink.