Haim kündigen neues Album „WOMEN IN MUSIC PT. III“ an

Haim haben endlich offiziell ihr drittes Studioalbum angekündigt. Es wird den Titel WOMEN IN MUSIC PT. III tragen und am 24. April 2020 bei Columbia erscheinen. Die LP entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Ariel Rechtshaid und Discoverys Rostam (ehemals Vampire Weekend und Dirty Projectors).

Zwar haben die drei aus L.A. stammenden Schwestern bisher noch keine volle Tracklist ihres neuen Albums veröffentlicht, es ist aber immerhin bekannt, dass darauf insgesamt 16 Songs zu finden sein werden. Und auch das dazugehörige Artwork haben Danielle, Alana und Este Haim bereits mit ihren Fans geteilt.

„WOMEN IN MUSIC PT. III“-Artwork:

Zuletzt gewährte das Indiepoprock-Trio mit „Summer Girl“, „Hallelujah“ und „Now I’m In It“ bereits einen kleinen Einblick in sein neues Werk. Die dazugehörigen Videos entstanden einmal mehr unter der Regie des „Academy Award“-nominierten Filmemachers Paul Thomas Anderson („Magnolia“, „The Master“), der außerdem für den Shoot des zuvor genannten Albumcovers verantwortlich war. Eine vierte Single mit dem Titel „The Steps“ wird am 3. März folgen.

Selbstverständlich werden Haim mit ihrem neuen Album 2020 auch auf Tour gehen. Zwar wurden bisher keine Termine in Deutschland bekanntgegeben, dafür kann das Trio aber in einigen anderen europäischen Metropolen live erlebt werden.

Haim live 2020 – hier sind die Europatermine:

30. Juni – Trinity College Park, Dublin, IE

03. Juli – Down The Rabbit Hole, Beunigen, NL

10. Juli – Mad Cool Festival, Madrid, ES

11. Juli – NOS Alive!, Lissabon, PT

17. Juli – Latitude Festival, Southwold, GB

19. Juli – Lollapalooza Paris, Paris, FR

Zuletzt hatten Haim außerdem angekündigt, an der Organisation eines eigenen Festivals zu arbeiten, das sie ausschließlich weiblichen Mitgliedern der Musikindustrie widmen wollen.

Bei WOMEN IN MUSIC PT. III handelt es sich um den Nachfolger zum 2017 erschienenen SOMETHING TO TELL YOU. ME-Autor André Boße lobte die darauf zu findenden elf Songs als „den besten Pop des Sommers“ und belohnte das Album kurzerhand mit viereinhalb von sechs Sternen.

