Ja, ich will in den Newsletter und täglich und/oder wöchentlich neue E-Mails zu den neusten Musik- und Film-Themen erhalten. Dieser Newsletter wird bereitgestellt von der Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH

Jetzt am Kiosk: die 750. Ausgabe des Musikexpress mit 75 Seiten über die 750 Lieblingsplatten des ME! Mit 148-seitigem Festival-Kalender! Den Arctic Monkeys! Courtney Barnett! CD im Heft! Und vielem mehr!

Das Beste aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und von heute – nein, Ihr seid nicht bei einem schlechten Radiosender gelandet, sondern mittendrin in unserer (über jeden Zweifel erhabenen) Jubiläumsplaylist zur 750. Ausgabe des ME. Mit Rarem und oft Gehörtem, sowie richtigen Herzensangelegenheiten.

Nach dem ausufernden Dreieralbum THE EPIC aus dem Jahr 2015 transportiert der Tenorsaxofonist aus Los Angeles auf seinem zweiten Album als Bandleader den Spiritual Jazz der späten 60er- und frühen 70er-Jahre in die Gegenwart – mit hymnischen, sakralen und epischen Kompositionen. Wahlweise auf zwei CDs oder vier LPs erhältlich.

Auch interessant Konzertbericht Lily Allen live in Berlin: Wie es ist, wieder auf der Bühne zu stehen Cloud-Rap-Anleihen und orientalisch-karibische Sounds treffen auf klugen Pop. Was so losgelöst klingt, steht im Kontrast zu harten Texten. Allen verarbeitet ihre Scheidung und Rolle als alleinerziehende Mutter.

Get Well Soon kündigt neues Album und Tour an