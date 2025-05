Vor 40 Jahren war dieses Werk schlichtweg omnipräsent und die britischen Dire Straits standen kurz vor der Übernahme der Weltherrschaft: Das Video zu „Money For Nothing“, einer der ersten computergenerierten Clips, lief auf MTV rauf und runter, das Album avancierte zum ersten Millionenseller des noch jungen CD-Zeitalters und der global übertragene Auftritt beim Londoner „Live Aid“-Spektakel besorgte den Rest. Dem Autor dieser Zeilen sind Menschen bekannt, die sich anlässlich BROTHERS IN ARMS einen – damals noch unverschämt teuren – CD-Player vom Munde absparten, denn das digital aufgenommene Album galt als klangliche Offenbarung.

So weit, so gut, aber jenseits von Rauschfreiheit und Fremdspannungsabständen wurde durchaus auch Kritik laut. Teilen der Presse erschien Mark Knopfers von Americana-Klängen inspirierter Dad-Rock dann doch ziemlich konservativ, wobei man einen Aspekt nicht unterschätzen sollte: Musik, die offenkundig die Massen bewegte, war seinerzeit grundsätzlich suspekt. Ausnahmen bestätigten die Regel. Eines kann man aber behaupten, ohne rot zu werden: „Smoke On The Water“ mag das Trademark-Gitarrenriff der Siebziger, „Smells Like Teen Spirit“ das der Neunzigerjahre gewesen sein – das der Achtziger gehörte zweifellos zu „Money For Nothing“.

Die 40th ANNIVERSARY EDITION ist digital sowie als Einfach-LP erhältlich, alternativ als Deluxe-Ausgabe auf drei CDs oder fünf LPs. Dann gesellen sich zu den neun Original-Tracks noch 15 bislang unveröffentlichte Live-Aufnahmen, die 1985 in San Antonio mitgeschnitten wurden. Wenige Wochen nach „Live Aid“. Also auf dem Höhepunkt der Dire-Straits-Mania.

