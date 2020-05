Kaufanleitung für The Who: Die Must-Have-Alben der britischen Rocklegenden

Foto: Redferns, Mark and Colleen Hayward. All rights reserved.

The Who beim „Rolling Stones Rock and Roll Circus“ im Jahr 1968.

The Who begannen 1964 als R’n’B-Adepten, lieferten Hardrock, ausschweifende Konzeptwerke und noch ausschweifendere Live-Shows. Doch trotz Union Jack und Mod-Target: Britpop war’s nur am Anfang. „Die Erfinder des Brit-Rock“ trifft es viel besser. Wir haben uns einen Überblick zu den wichtigsten Werken der Band verschafft. Hier kommen die absoluten Must-Have-Alben.

Diese Alben müssen sein:

THE WHO SELL OUT (1967)

Wenn Campbell’s Dosensuppe dank Andy Warhol als Kunstwerk durchgeht, dann gilt das auch für diese Pop-Art-Collage aus Werbejingles, Pausenmelodien der jüngst verblichenen Piratensender und Psychedelic-Rock der Sorte „I Can See For Miles“. Folglich wurden The Who 1967 nicht mehr nur als Instrumente tötende Vandalen wahrgenommen, sondern – unterfüttert von Ex-Kunstschüler Pete Townshends Eloquenz – als ziemlich smart, fast schon intellektuell. Es sollte 13 Jahre dauern, bis sich Nina Hagens Ex-Band Spliff mit ihrer THE SPLIFF RADIO SHOW an ein ähnliches Konzept wagte. The Who waren damals ihrer Zeit voraus, was die Kritiker begeisterte, vom Publikum allerdings kaum goutiert wurde – trotz feiner Songs wie „Tattoo“, „Odorono“ oder der Beach-Boys-Hommage „I Can’t Reach You“. Die amüsierwillige Rock-Crowd erwartete Kleinholz auf der Bühne, aber keinen Kommentar zu jener Erscheinung, die von den 68ern recht bald „Konsumterror“ genannt werden sollte.

TOMMY (1969)

Opus magnum, die Erste: Mit zeitgenössischen Blumenkindern konnten The Who tatsächlich nur sehr wenig anfangen, auf die Frage, wie es denn in Woodstock gewesen sei, antwortete Townshend knapp: „I hated it“. Seine esoterisch angehauchte „Rock-Oper“ traf den zeitgeistigen Hang zu Spiritualität und Innerlichkeit aber dennoch, die Zahl derer, die sich zu „See Me, Feel Me“ bei Kerzenlicht und Räucherstäbchen eins mit dem Universum wähnten, dürfte immens gewesen sein. Subtrahiert man die wenigen Längen und einige skurrile Intermezzi, bleibt immer noch klug inszenierte, bisweilen sogar fulminante Rockmusik übrig. Angemessen laut gehört, ist das Überwältigungspotenzial von „Pinball Wizard“ oder „I’m Free“ noch immer ganz erstaunlich, und für das Schlagzeug-Intro von „Amazing Journey“ gehört Keith Moon ohnehin heilig gesprochen. Für The Who bedeutete das Doppelalbum den großen Durchbruch, aus der Singles-Band der Sechziger waren Albumkünstler für die Siebziger geworden.