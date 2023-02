Donots Heut ist ein guter Tag

Die Donots sind zurück. Das letzte richtige Album erschien noch vor Beginn der Pandemie. „Auf sie mit Gebrüll“ heißt der Opener ihres neuen Albums HEUT IST EIN GUTER TAG. Doch das Gebrüll bleibt aus. Treu geblieben sind sie dem Punkrock, keine Frage, aber der Krach lässt nach. „Wir haben neun Leben, wir landen auf vier Pfoten“ und „Kopf hoch an der Guillotine!“, macht uns Ingo Knollmann am Mikro Mut, doch zwischen weich gemischten Gitarren und langsameren Beats klingt das weniger enthusiastisch.

Aber der Sound ist da: raue Raucherstimme, aufgedrehte Amps, der energetische Spielstil seines Bruders Guido und von Alex Siedenbiedel. „Es tut nur weh, wenn ich lache“, „Endlich irgendwo“ und „1.21 Gigawatt“ enttäuschen niemanden im Circle Pit. „Apokalypse Stehplatz Innenraum“ wiederum hält nicht das, was der Name verspricht. Auch politisch geht es an die Substanz. Sich mit selbstkritischem Augenzwinkern als „radikale Passivisten“ bezeichnend, die wegen Regen einer Demo schlechten Gewissens fernbleiben, wünschen die Donots in Dur-Akkorden den Weltuntergang herbei, der die Menschheit wachrüttelt.

Die Hoffnung stirbt zuletzt; Tanz auf dem Vulkan, bis es kracht. Bloß kracht’s halt nicht richtig. HEUT IST EIN GUTER TAG klingt melodischer, schunkeliger, roadtrippiger als die gewohnte Donots-Kost. Etwas schade. Aber großes Aber: heut ist schließlich ein guter Tag. Progressivität bedeutet nach vorn schauen, alle noch so kleinen Siege feiern, weiterkämpfen. Wohlfühlpunk, why not? Ein CDU Wähler, wer denkt, Punk habe gefälligst nihilistisch und rau zu bleiben. Vielleicht braucht die Krisenzeit ja das genaue Gegenteil. So oder so ähnlich könnten die Donots gedacht haben, als sie dieses Album schrieben. Vermutlich haben sie recht.

