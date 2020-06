El Michels Affair Adult Themes

Die Zeit muss man erstens haben und zweitens sich dann auch nehmen, 2017 zeichnete Leon Michels Interludes auf, die er HipHop-Produzent*innen als Samples zur Verfügung stellte. Jay Z und Beyoncé, Travis Scott und Don Toliver griffen zu. Die Arbeit an den Snippets wirkte vor allem auf den Multiinstrumentalisten Michels zurück, er entwickelte so viel Spaß an der Produktion, dass er aus den wohlkomponierten Kleinteilen so etwas wie einen Soundtrack entstehen ließ – für einen Film, der „nur“ auf einer akustischen Ebene spielt und dort erst einmal Bilder fürs Kopfkino produziert.

ADULT THEMES ist ein tief in der Geschichte eines beinahe vergessenen Genres wühlendes Album geworden, das dem Cinematic Soul der Sixties und Seventies eine große Bühne baut, ohne retro zu sein. Diese sehr coolen Instrumentals mögen an Produzenten wie David Axelrod, John Schroeder und Roy Budd erinnern.

Sie stehen aber jetzt in ihrem eigenen Recht da, indem sie den großen Streichersound und den Spy-Jazz-Bass mit seltsamen Kinderchören konfrontieren („Munecas“) oder gebrochene Beats auf eine Brass-Agenda setzen, die einer anderen Zeit entstammt („Villa“). Michels schreibt nicht weniger als Klassiker von morgen: zum Beispiel das elegant geschwungene „Rubix“.

Statt der großen Highschool- und College-Abschlusspartys, die dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen müssen, gab es eine Online-Feier mit Ansprachen von vielen Stars. Beyoncé nutzte die Gelegenheit, um den Abschlussklassen für ihre „kollektive Stimme“ im Kampf gegen Rassendiskriminierung zu danken.

Außerdem soll Kanye West den Familien von Ahmaud Arbery und Breonna Taylor (die wie George Floyd Polizeigewalt zum Opfer fielen) angeboten haben, ihre gesamten Anwaltskosten zu übernehmen.

„Wir können diesen Schmerz nicht normalisieren“, sagt Beyoncé Knowles-Carter in einer Videobotschaft zu dem Mord an George Floyd. Und Rihanna schreibt: „In den vergangenen Tagen war das Ausmaß an Verwüstung, Wut und Trauer, die ich gefühlt habe, gelinde gesagt überwältigend! Zuzusehen, wie mein Volk Tag für Tag ermordet und gelyncht wird, hat mich im Herzen schwer getroffen!“