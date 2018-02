Wir sind Geschichte: Auf ihrer neuen EP „We Are History“ singt die Schwedin Sarah Assbring alias El Perro del Mar vom Zusammen- und Überleben: „Fight For Life“ und „Each Man On His Own“ heißen Songs darauf – Darwin lässt schön grüßen. Musikalisch regiert wie schon auf dem 2016er-Album KOKORO exzentrischer Elektro-Pop, der oft an die Landsleute von The Knife oder auch an die jüngeren Veröffentlichungen von Björk erinnert. Merkliche Parallele: Die exotischen Arrangements mit orientalischer Percussion und laut tönenden Streichern.

Das Umarmen dunklerer Thematiken erweist sich für Assbring als Erfolg: Ihre gesellschaftskritischen Songs behandeln soziale Isolation, Flüchtlingsbewegungen und die aktuelle US-Regierung: „Cause freedom is a giant wall, tall enough to break our hearts“, singt sie in „Freedom Is A State Of Mind“. Mit „We Are History“ ist Assbring ein ungewohnt düsteres, gleichsam relevantes Stück Musik zur Zeit gelungen: ein Statement gegen Eigensinn und pro Zusammenhalt.