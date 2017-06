Zu dem Projekt Erneuerbare Energien haben sich Flumroc (Saalschutz), Joachim Franz Büchner (Der Bürgermeister der Nacht) und Pascal Fuhlbrügge (Kolossale Jugend, Sand11) zusammengefunden. Über räumliche Distanz und inhaltliche Nähe wurde per Ping-Pong-Verfahren nach gut drei Jahren ein echtes Album fertig. Dass die stilistische Offenheit etwas sehr Programmatisches besitzt, hört man dabei deutlich. Post-Hamburger-Schule-Chanson, Elektro-Geblitze und Hypnose durch repetitive Beats – diese nicht völlig kongruenten Elemente mussten lange geschliffen werden, um tatsächlich in eins zu fallen.

In den besten Momenten denkt diese Platte so die frühen Egoexpress weiter, vor allem in dem Stück „Solarpower“. Dieses Niveau ist zwar nicht durchgehend zu halten, aber auch an den Stellen, an denen sich das Projekt als ein Stilmosaik der jeweiligen Hauptfächer seiner Betreiber ausgeht, verliert man nie den Faden oder gar die Lust. Ein geschmeidiges Hamburg-Album (trotz des Drittels Schweiz durch Flumroc) – irgendwie komplett off topic aber doch ganz nah dran an dem, was einst über undogmatische Labels wie Ladomat im weiten Feld Elektro kurz mal mehrheitsfähig schien.