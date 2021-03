Faraway Friends Rain Is Coming

Wer, als es noch möglich war, zu Konzerten ging, hatte gute Chancen, auf einen Stand von „Viva con Aqua“ zu stoßen. Die Initiative, die Brunnen bohren lässt in Ländern des globalen Südens, wird von vielen deutschen Acts unterstützt. Bei einer von der Hilfsorganisation organisierten Reise lernten sich die indische Singer/Songwriterin Ditty, der österreichische Drummer und Produzent David Raddish und der deutsche Rapper Keno von Moop Mama kennen und gründeten die Faraway Friends.

Ihr erstes Album kreist, wie schon der Titel RAIN IS COMING sagt, konzeptionell um das Thema Wasser, und was wir damit zu tun haben, wenn es auf der anderen Seite der Welt davon zu wenig gibt. In den Skits zwischen den Songs kommen Aktivist*innen aus verschiedenen Ländern zu Wort, „Why Bother“ hinterfragt speziell die Selbstverantwortung eines jeden einzelnen Urlaubers, und „Lullaby For A Tree“ sollte lieber „Requiem für einen Baum“ heißen.

Diese Inhalte werden transportiert mit großartiger Popmusik zwischen HipHop, R’n’B und Electronica, die neben Reggae auch afrikanische, arabische und südostasiatische Musiken schwerelos integriert. Gut gemeint ist dann eben manchmal doch auch gut gemacht.

