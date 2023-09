Der Kölner Liedermacher erforscht, wie das Private mit dem Gesellschaftlichen kollidiert.

Tragically Hip mit einem „The“ vorne dran sind bekanntlich eine kanadische Rock-Band. Bei Fortuna Ehrenfeld wird „Tragically Hip“ zum herzlich unironischen Abgesang auf eine Liebe: „Die Sehnsucht ist grad paddeln und die Laune ist zurück.“ Oder ist es gleich eine ganze Generation, der Martin Bechler Zeilen hinterherschickt, die nur er so schreiben kann? Unter dem Song, der GLITZERSCHWEIN beschließt, liegt ein Klavier, sonst nichts – genau so war es auch schon bei „An der Ecke bellt ein Hund“, dem Einstieg, in dem sich „der Tod“ auf „mein Auto steht im Parkverbot“ reimt.

Die beiden Stücke spielen beide mit dem Erbe des sehr deutschen Kunstlieds, vor allem aber bilden sie eine Klammer, die dazwischen immer wieder mit Experimenten bis zum trockenen, absichtsvoll stumpfen Electro-Beat gesprengt wird. Aber seien wir ehrlich, die musikalische Umsetzung ist ein bisschen egal, weil es um die Worte geht, die mal atemlos aneinandergereiht, dann wieder, wie in „Als unsre Gegenwart Science-Fiction war“, in erstaunlich berauschende Melodien gebettet werden.

Nicht nur dort verhandelt Bechler, wie das Private mit dem Gesellschaftlichen kollidiert, aber halt doch vor allem Leben bleibt. Auch in „Revolution No. 9“ oder „Wir propagieren den Exzess“ kann man ihm dabei zuhören, wie er das ewige Dilemma durchdenkt. Antworten, die einen weiterbrächten, finden Fortuna Ehrenfeld zwar auch auf ihrem achten Album nicht, aber doch immerhin ein paar Schüttelreime, die ein wenig darüber hinweghelfen, dass wir alle verdammt sind. Und jetzt alle zusammen: „Schalala, die Welt da draußen kann uns mal.“