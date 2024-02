Im Jugendstil und mit Bar: Falcos Privatvilla öffnet für Führungen

In Falcos Haus in Gars in Niederösterreich gibt es ab Mitte Mai öffentliche Führungen für Fans.

Falcos ehemaliges Wohnhaus öffnet für Besucher:innen. Ab Mitte Mai können Fans des Musikers das Gebäude besichtigen. Falco kaufte das Anwesen im niederösterreichischen Gars am Kamp im Jahr 1987. Die Villa mit großem Garten verfügt über drei Stockwerke und insgesamt 4.000 Quadratmeter. Sie ist im Jugendstil gehalten. „Die Villa befindet sich nach wie vor im Originalzustand, als hätte Hans sie gestern verlassen", sagte Ronald Seunig von der Falco-Privatstiftung den „Bezirksblättern". Er war zu Lebzeiten des Musikers, der bürgerlich Johann Hölzel hieß und Hans genannt wurde, mit diesem befreundet. Falco starb 1998. Nach dem Tod von Falcos Mutter im Jahr 2014 ging der Nachlass des Künstlers an Seunigs Stiftung über, deren Gemeinnützigkeit umstritten ist. Führungen in Falcos Heim geplant Für Besucher:innen sollen in der Falco-Villa Führungen angeboten werden. Am Konzept wird noch gearbeitet, außerdem laufen Sanierungsarbeiten. Bekannt ist bereits, dass das Inventar durch Alarmanlagen gesichert ist und dass eine Bar zum Verweilen einladen soll. Anfragen, das Anwesen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hatte dem Garser Bürgermeister Martin Falk zufolge häufig gegeben. „Ich bin zuversichtlich, dass das Angebot sehr gut angenommen wird", wird Falk von österreichischen Zeitungen zitiert. „Falco ist nach wie vor nicht vergessen."