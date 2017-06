Nichts altert so schnell und gnadenlos wie der Futurismus von gestern. Joseph Price alias Goldie weiß das selbst am besten, und zwar auch schon seit bald 20 Jahren. 1995 gehörte er mit dem Album TIMELESS und dem Hit „Inner City Life“ zu den Begründern dessen, was als Drum’n’Bass oder Jungle zur akustischen Signatur der fortschrittlichen 90er-Jahre werden sollte, 1997 war es mit dem aufgeblasenen SATURN RETURNZ auch schon wieder vorbei.

THE JOURNEY MAN zeigt, dass Goldie noch immer zwischen souligen Frauenstimmen und weichen Synthieflächen zu Hause ist. Überall stehen mikroskopisch hinziselierte Drumfigürchenknäuel herum wie Nippes. Alles klingt, als wäre es aus Fundstücken von einer sehr alten Festplatte zusammengelötet worden. Traurig wie ein Palast, in dem seit 22 Jahren nicht mehr gelüftet wurde.