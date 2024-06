Melodische und klanglich ausformulierte Maximal-Miniaturen der US-Indie-Rock-Instanz.

Ihr vierzigstes Jubiläum begingen Guided By Voices vergangenes Jahr mit einer zweitägigen Konzertsause in ihrer Heimatstadt Dayton/Ohio – und gleich drei (!) neuen Alben. Krachig und wuchtig eröffnet die Gruppe, deren einzige Konstante seit langem Sänger und Songschreiber Robert Pollard ist, ihre 41. Studio-Veröffentlichung mit der Hook-strotzenden und zugleich hakenschlagenden Song-Forderung „Show Me The Castle“, welche zwischen dem Neil Young, der einst auf MIRRORBALL mit Pearl Jam gemeinsame Sache machte, und College-Rock-geschultem Jangle-Pop oszillierend Alternative-Rock-Thronansprüche geltend macht.

Der dezent fragmentarische Power Pop von „Dear Onion“, die den ursprünglichen ­Lo-Fi-Charme lediglich suggerierende Reduktionsübung „This Will Go On“ oder das R.E.M und Byrds evozierende „Fictional Environment Dream“ leisten sukzessive nur die Vorarbeit für den noch folgenden Facettenreichtum, der mit schmeichelnden Streicher Arrangements („Bit Of A Crunch“) oder dem auch gut zum Urge-Overkill-Œuvre passenden „Serene King“ untermauert wird, bevor alles final „Bicycle Garden“ durch das zirkusbunte Beatles-Kaleidoskop gejagt wird.

Dass STRUT OF KINGS Guided By Voices’ einzige 2024er Veröffentlichung sein werde, wird einem – nicht ohne Augenzwinkern – gleich im Anschreiben versichert. Verständlich. Denn solch ein Wundertüten-Werk verlangt nach ausgiebiger Auseinandersetzung.

