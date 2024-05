Soul-Pop, der weh tut. Aber nicht auf die schöne Art.

Ist das Adele? Wenn Hana Vu zu Beginn ihres zweiten Albums ROMANTICISM ihre Stimme stolz über dramatische Keyboard-Flächen schickt, könnte man glauben, da sind ein paar Masterbänder vertauscht worden. „Look Alive“ ist aber kein Ausrutscher, Hana Vu begibt sich hörbar auf die Spuren des aktuell größten lebenden Soul-Stars.

Von der Bedroom-Indie-Vergangenheit, die schon auf dem Debüt PUBLIC STORAGE (2021) bloß noch zu ahnen war, künden nun nur mehr wenige E-Gitarren, die aber auch vor allem ihren Teil zu einer gewaltigen Wall of Sound beitragen, die einzig der Überwältigung dient. Mit Romantik, wie der Albumtitel verspricht, hat das nicht viel zu tun, eher mit emotionaler Übergeschnapptheit.

Es ist Power-Soul, der keine Angst vor raumgreifenden Gesten und einem ausgeschöpften Lungenvolumen hat, und das kann man in seiner Exaltiertheit durchaus prima finden. Aber regelmäßig platzen die Stücke aus den Nähten, weil sie kein gesundes Maß, keine Spannungsmomente mehr kennen, sondern sofort gnadenlos auf die Zwölf gehen – so wie „Find Me Under Wilted Trees“, das so schnell eskaliert, dass es sich minutenlang am emotionalen Anschlag abmühen muss. Das tut dann weh. Aber nicht schön.

