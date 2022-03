Jenny Hval Classic Objects

Jenny Hval hat das Pandemiejahr 2020 in diesem kleinen Satz auf den Punkt gebracht: „Wir waren Künstler ohne die Kunst.“ Zurückgeworfen auf das „Ich“, wie die multidisziplinär arbeitende Künstlerin beschreibt. Notgedrungen mit reichlich Zeit ausgestattet, in jenem Musikraum auf Entdeckung zu gehen, der im Kopf eingerichtet ist. Der britische DJ Gilles Peterson hat im Zuge solcher Streifzüge wichtige musikalische Etappen seiner Sozialisation in Pop wiederentdeckt und diese in „Specials“ seinem Radiopublikum vorgestellt.

Ganz ähnlich scheint dieses Album der Norwegerin entstanden zu sein, es ist ein Potpourri aus Erinnerungen, eine Art „Greatest Hits-“Sammlung der vergessenen Lieder und Orte. Beginnend mit einem seltsam ergrauten Reggae namens „Year Of Love“, gefolgt vom kraftvoll swingenden Popsong „American Coffee“, der, wenn man sich die Keyboardflächen mal wegdenkt, einen formidablen Singer/Songwriter*innen-Beitrag zur Westcoast-Szene der 1970er abgegeben hätte (aber nur mit Keyboards ist das ein Jenny-Hval-Stück).

Mit diesen neuen Tracks setzt Hval ihre Fundgrube in Töne, mit der ihr gegebenen feinen Stimme, mit Anspielungen in Sound und Melodie. Auf „Year Of Sky“ hören wir Tribal Beats und einen Kirchenchor, Erinnerungen an Nusrat Fateh Ali Khan und die Ashram Kassetten von Alice Coltrane. Besonders interessant für Fans – CLASSIC OBJECTS funktioniert als Lebensphasenpopplatte, aber auch für alle anderen. Die acht Tracks locken mit der Magie der Melodien, und unser Verlangen nach denen verglich Hval damit, „in die Dunkelheit zu gehen und von Klippen zu springen“. Hat sie gut gesagt.

