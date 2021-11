Joan As Police Woman, Tony Allen, Dave Okumu The Solution Is Restless

„Have you ever been inside a song / That really changed the way you feel / That really changed the way you look at the world forever“, singt Joan Wasser alias Joan As Police Woman in „The Love Has Got Me“, einem Song über lebensverändernde Songs (für Wasser sind das übrigens „Sound And Vision“ und „Circle In The Sand“). „The Love Has Got Me“ befindet sich auf einer vielleicht nicht lebensverändernden, aber bemerkenswerten und schlicht tollen Platte.

THE SOLUTION IS RESTLESS bei Amazon.de kaufen

THE SOLUTION IS RESTLESS entstand aus einer kurz vor Tony Allens Tod im April 2020 aufgenommenen Studiosession. Wie schon oft beweist Wasser ihr Händchen für Kooperationen: Afrobeat-Legende Allen trommelt lässig und pointiert, wechselt geschmeidig von Prog-Jazz über knochentrockenen Funk in dunklen Dub-Reggae. Allens Beats geben die Strukturen vor, drängen sich aber nicht in den Vordergrund, Wasser und ihre Gäste improvisieren auf Piano, Gitarre, Violine, von Wasser nachträglich im Studio arrangiert.

Der Impro-Charakter wurde beibehalten, die Musiker*innen grooven in langen psychedelischen Instrumentalpassagen, um von Wassers prägnanten Vocals immer wieder zum Song zusammengeführt zu werden. Besonders eindrucksvoll gelingt das im nervös tänzelnden „Geometry Of You“ und dem soghaften Opener „The Barbarian“ mit Meshell Ndegeocello am Bass. Eine weitere vertraute Stimme gesellt sich in „In Get My Bearings“ dazu: Zusammen mit Damon Albarn entsteht eins der coolsten und schönsten Liebeslieder dieses Herbstes.

