Blur kündigen mit „To The End“ Doku-Film an – Fans sind besorgt

Die Doku wird am 19. Juli erscheinen. Besiegelt sie das Ende der Band?

Blur haben eine Doku über sich angekündigt. „To The End“ wird ab dem 19. Juli in Irland und England in den Kinos zu sehen sein. Zeitgleich wurde auf YouTube der erste Trailer zum Film hochgeladen.

Trailer zu „To The End“:

In der Dokumentation wird es laut Pressemitteilung hauptsächlich um die Entstehung des 2023 veröffentlichten Albums THE BALLAD OF DARREN gehen. „Ich glaube, keiner von uns hätte gedacht, dass wir noch eine Platte machen würden, schon gar nicht eine wie diese. Ich denke, deshalb wollte ich versuchen, es so gut wie möglich zu machen“, sagt Damon Albarn über die LP.

Ein weiter Teil des Werkes ist den Comeback-Shows 2023 im Wembley Station in London gewidmet. Zwei Nächte in Folge verkauften die Briten die Arena aus. Auch Teile der Auftritte werden Trailer-Ausschnitten zufolge in der Dokumentation zu sehen sein.

Fans sind besorgt

Mit dem Titel „To The End“ sorgen Blur erneut für Unruhe bei den Anhänger:innen der Band. Im Instagram-Post zum Trailer zeigen sich Leute in den Kommentaren besorgt: „Was meint ihr mit ‚To The End‘? Blur darf nicht enden“, schreibt eine Person. Eine andere Nutzerin kommentiert: „Was ein herzzerreißender Titel. Bitte lasst das nicht das Ende sein.”

„To The End“ ist kein willkürlich gewählter Name, sondern ein Song von Blur. Er erschien auf dem Album PARKLIFE. Warum die Gruppe ausgerechnet diesen Titel, der bereits seit 1994 veröffentlicht ist, wählt, ist ungewiss.

Mit dem Titel, den man als das Ende von Blur deuten könnte, machten die Briten in letzter Zeit nicht die einzigen Schlagzeilen. So heizte Sänger Damon Albarn zuletzt beim Coachella die Gerüchte um eine mögliche finale Trennung der Gruppe weiter an. Er bezeichnete das Konzert beim zweiten Festival-Wochenende als „vermutlich letzten Auftritt“ von Blur. Als das Publikum den Song „Girls And Boys“ (1994) nicht mitsang, sagte er: „Ihr werdet uns nie wiedersehen, also könnt ihr verdammt nochmal auch mitsingen.“ Das auch dadurch angedeutete Band-Aus passt zu Ankündigungen aus der Vergangenheit. Bereits nach der Veröffentlichung von THE BALLAD OF DARREN erklärte Albarn, er sei „bereit, diese Aktion zum Abschluss zu bringen“. Blur sei ihm „zu viel“. Das könnte auch der Grund sein, warum in der Dokumentation nicht etwa auf ein neues Projekt oder eine neue Tour hingewiesen wird, sondern scheinbar nur in die Vergangenheit blickt.

Ob die Dokumentation auch in deutschen Kinos zu sehen sein wird, ist unklar. Fans in Irland und England können sich bereits Tickets für das Filmerlebnis kaufen.