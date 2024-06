Vergessene Country-Demos zeigen die Legende im Karriereloch.

Ein neues Album von Johnny Cash? 21 Jahre nach seinem Tod? Tatsächlich ist SONGWRITER ziemlich weit entfernt von der allseits beliebten Leichenfledderei. Die nahezu allen Musikgrößen widerfährt, die elf von Cash selbst geschriebenen und 1993 in den LSI Studios in Nashville als Demos aufgenommen Stücke sind vielmehr eine spannende Fußnote der Popgeschichte: Damals, Major-Labels wollten nichts mehr von ihm wissen, war Cash am Tiefpunkt seiner Karriere. Ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte, schrieb er Songs für ein kommendes Projekt, die dann aber zum großen Teil beiseite gelegt wurden, als er bei Rick Rubins Plattenfirma American Recordings unterschrieb und der ihn überzeugte, für sein dann gefeiertes Comeback vor allem Covers einzusingen.

Ein Jahr später auf AMERICAN RECORDINGS erschienen von diesen Demos, neu aufgenommen, nur „Drive On“ und „Like A Soldier“. Man könnte nun SONGWRITER nach autobiografischen Hinweisen durchsuchen, und tatsächlich findet sich in „I Love You Tonite“ die Zeile: „People always ask, are you gonna retire?“ Vor allem aber merkt man, dass Cash, auch wenn er sich in seiner Karriere meist auf das Material anderer Songwriter stützte, selbst auch ein ziemlich guter Schreiber war – und Sänger natürlich sowieso. Sein Bariton ist 1993 noch ganz auf der Höhe, selbst „Have You Ever Been To Little Rock“, einem freundlichen Lobliedchen auf seine Heimat Arkansas, verleiht er eine unverdiente Tiefe.

Dann gibt es mit „Well Alright“ den typisch trabenden, refrainlosen Cash-Song, mit „Poor Valley Girl“ viel Country-Klischee. Und obwohl unter der Leitung von Cash-Sohn John Carter Cash neue Backingtracks eingespielt wurden von Studiomusikern und Gästen wie Vince Gill oder Dan Auerbach, versteht man nun, warum Rubin nicht auf diese Eigenkompositionen setzen wollte. Sie rekurierten allzu offensichtlich auf die Vergangenheit, auf den 1993 in Vergessenheit geratenen ­Johnny Cash, dem erst AMERICAN RECORDINGS ein zweites Leben bescherte.

