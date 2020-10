Jónsi Shiver

Sieben Jahre liegt das letzte Sigur-Rós-Album KVEIKUR mittlerweile zurück. Ob es von der auf zwei Mitglieder geschrumpften Band, nach dem unschönen Abgang von Dýrason wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs, noch einmal etwas zu hören geben wird, steht in den Sternen. Sänger Jónsi suchte sich in den letzten Jahren mit diversen Nebenprojekten weitere Sprachrohre. Mit SHIVER erscheint nun zehn Jahre nach GO seine zweite Solo-LP.

„SHIVER“ bei Amazon.de kaufen

Zuerst wiegt das mit A. G. Cook, dem Chef des irren Labels PC Music, entstandene Album mit „Exhale“ in Sicherheit. Sphärische Klänge, nur von ungewohnt elektronischen Blitzen durchschlagen. Was danach folgt, stellt eine Mischung aus Sigur Rós, Charli XCX und 100 Gecs dar: ein Künstler, der vehement an seinen eigenen Grenzzäunen rüttelt. Dabei stehen ihm die Gäste Liz Fraser (Cocteau Twins) und Robyn zur Seite.

Jónsi – Exhale (Official Video) auf YouTube ansehen

Wie ein Origami-Hase schlägt „Shiver“ unruhig Haken, wechselt mit jedem Knick, jedem Falten, jedem Rhythmuswechsel das Gesicht. Mal experimenteller Elektro-Pop wie in „Salt Licorice“ mit Robyn, mal Schlummerlied („Beautiful Boy“), mal aggressives E-Drum-Massaker („Wildeye“). Damit gelingt Jónsi etwas, das seine Band schon lange nicht mehr schaffte: ein durchweg spannendes Werk.

SHIVER im Stream hören:

▶ Shiver jetzt hier Spotify hören

Pop: Francesco, Thees, Tobi und die anderen auf musikalischer Exkursion in Italien.

Die Kalifornierin feiert die Hybridität in ihren bisweilen jazzigen Psychpopsongs.

Der Industrial-Rocker schockt mit Bowie-Pop.

„Salt Licorice“ ist die letzte Single-Auskopplung vor dem Release von Jónsis neuem Soloalbum SHIVER, das am 2. Oktober 2020 erscheinen wird.

Jónsis neues Album wird den Titel SHIVER tragen und soll am 2. Oktober 2020 erscheinen.

Zu den bereits bestätigten Acts gesellen sich unter anderem Gorillaz, FKA twigs, Tame Impala, Jamie xx und Charli XCX.