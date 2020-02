La Roux Supervision

Auch wenn es nie so ganz freiwillig passiert, die Alben von La Roux erscheinen ungefähr alle fünf Jahre. Ende der 2000er hatte sich die große Synthie-Pop-Hoffnung der Insel mit schillernden Hits wie „Bulletproof“ und „In For The Kill“ in das goldene Buch der Ohrwürmer eingetragen, nur wurde es nach einem Streit mit Ex-Bandkollege Ben Langmaid schnell ruhig um Elly Jackson.

„SUPERVISION“ bei Amazon.de kaufen

Seitdem spricht sie immer wieder über die teils langwierige und nervenzehrende Arbeit an neuen Platten. Nach der erneuten Pause muss man aber klar sagen: Besser war sie nie. Haben sich frühere Songs gehetzt überschlagen, ist der discoide 80s-Synthie-Pop auf SUPERVISION ein auf acht Hits heruntergebrochenes Sammelsurium an strahlenden Melodien und selbstbewussten Geschichten.

Dass La Roux in ihrer Karriere nicht nur einmal enttäuscht wurde, lässt sich im Album-Highlight „Gullible Song“ ganz am Ende hören, eine zweiteilige Ode an das Vertrauen, aber auch an die Grenzen, die niemals zwischen Menschen verschwinden können. In den ersten Minuten klingt sie beinahe wie Mariah Carey, die zu Piano und beatlosem Balearic House singt, dann schiebt sich im Anschluss ein unwiderstehlicher, leicht träger Beat und ein Groove in den Song, der nichts anderes zulässt, als im Ohr zu bleiben, um in den Folge­tagen aus dem Nichts mitgesummt zu werden.

Wenn Elly Jackson sagt, dass ihr nächstes Album nicht wieder erst in fünf Jahren kommt, ist das eine sehr gute Nachricht. Sie klingt, als wäre sie mit sich und ihrer Karriere im Reinen und für uns ist das das Paradebeispiel einer Win-Win-Situation.

Kein zackiges Dancen mehr mit Miss Jackson. Sie zeigt sich ungeahnt geschmeidig. Synthetischer 80s-Pop bleibt für La Roux aber das...

Tief fliegende Synthie-Pop-Geschosse.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Julia Lorenz die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Serien, welches Kaugummi-Merch von kurz nach dem Krieg lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? In der neuen Folge zur KW 05/2020 geht es darum, dass Frauen einfach „eine andere Energie“ als Männer haben – genetisch beziehungsweise astrologisch bedingt. Was will man machen? Außerdem: Pisse, Hubba Bubba, Pfusch und der Tod. Die neue Popwoche ist draußen – come in and find out!

Ein Monatsabo beim Streaming-Dienst Spotify kostet rund zehn Euro, doch bei den Musikern kommt wohl kaum Kohle an. Die Sängerin La Roux twitterte nun darüber.

Diese Woche erscheinen unter anderem die Alben TROUBLE IN PARADISE von La Roux, FROM SCOTLAND WITH LOVE von King Creosote und HONEYBLOOD von Honeyblood. Alle weiteren Neuheiten findet Ihr im Text und in der Galerie.