Eine sehr junge Band spielt sehr klassischen Lärm-Rock.

Dass in Chicago der gute alte Indie-Rock hoch im Kurs steht, zeigte im vergangenen Jahr das starke Debüt von Horsegirl. Lifeguard ist der nächste heiße Name aus der Stadt, die Band veröffentlichte ein Album und vier EPs in Eigenregie oder bei kleinen Firmen. Jetzt ist das Trio bei Matador unter Vertrag, und das Label tut uns den Gefallen, die jüngsten zwei EPs gekoppelt als Album neu herauszubringen.

Nichts am Sound von Lifeguard ist neu, nicht der Lärm, nicht der Klang des Schlagzeugs, nicht der Gesang mit seiner mal trotzig slackerhaften, mal hyperaktiven Verweigerungshaltung. Die Einflusslinie beginnt bei Can und anderen Krautrockern (zuletzt erschien von Lifeguard und der befreundeten Band Dummy ein Cover des Neu-Stücks „Hallogallo“ als Live-Single), führt über Postpunks wie Mission Of Burma und Indierockern wie Sonic Youth und Shellac bis hin zu Punkbands wie IDLES.

Wobei Lifeguard dann besonders stark sind, wenn sie ihre Inspirationen einmal auf links drehen. Der furiose Lärmbrocken „Ten Canisters (Of)“ besitzt die Intensität und den Druck eines industriellen Pressvorgangs: Du willst raus aus diesem Song, aber sechs Minuten lang hält er dich gefangen.