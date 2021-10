Lily Konigsberg Lily We Need To Talk Now

Immanuel Kant verbrachte sein ganzes Leben im preußischen Königsberg, aber Lily Konigsberg verbringt nicht ihr ganzes Leben in ihrer gehypten (und eigentlich ziemlich überschätzten) New Yorker Postpunk-Band namens Palberta. Nein, nun kommt ihre Solo-LP, nach der ziemlich schwachen Bandplatte PALBERTA5000. Melodischer und weniger noisy-nervtötend geht es hier solo zu. Manchmal. Wohin sie mit den Tracks will, wird nicht so ganz klar.

„Sweat Forever“ hat tatsächlich das Zeug zum College-Radio-Hit – mit einem unverhofften Twist, denn nach den Party-Smalltalk-Fun-Facts, dass die Sängerin vom Sternzeichen Zwilling ist und ihr Gegenüber für immer zum titelgebenden Schwitzen bringen kann (crazy!), erfahren wir auf Power- Feel-Good-Pop-Melodeien auch, dass sie sich mit dem Küchenmesser ein Kreuz in den Arm geritzt hat. „Meant no harm / I only wanted something different.“ Hm. Anders geht auch inspirierter. Lily, wir müssen reden. Oops, so heißt die Platte ja sogar.

