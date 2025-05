Vor einiger Zeit spielten die Sängerinnen und Songwriterinnen Jess Wolfe und Holly Laessig ihr Durchbruchsalbum WILDEWOMAN zum zehnten Geburtstag noch einmal neu ein. Mit etwas weniger Sturm und Drang, aber auf gleichem Intensitätslevel. Lucius erkannten dabei, was ihre Musik ursprünglich auszeichnete. Weshalb das neue Album einige Bezüge auf die frühe Phase aufweist und konsequenterweise den Namen der Band trägt: LUCIUS.

Lucius sind besser, wenn sie ganz bei sich bleiben

Die aktualisierte Identitätsfindung war auch wichtig, weil Wolfe und Laessig mit ihrem Zwillings-Outfit und den perfekt aufeinander abgestimmten Vocals außerordentlich gefragte Session- und Live-Sängerinnen sind. Tätig waren sie für The Killers, Ringo Starr, Ozzy Osbourne, Harry Styles, Sheryl Crow oder The War On Drugs.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Da kann man schon mal den Blick darauf verlieren, was die eigene Musik auszeichnet. Das sind im besten Falle: tolle Songs. „Final Days“ flirtet mit Americana, „Do It All For You“ klingt, als würden Lucius eine zu Unrecht liegengebliebene Radiohead-Komposition besingen. Lucius hätten mit vielen Gästen glänzen können, doch es bleibt bei zwei Auftritten: Madison Cunningham singt bei „Impressions“ mit und macht aus zwei- dreistimmig. Bei „Old Tape“ ist Adam Granduciel dabei – und schon klingen Lucius wie The War On Drugs. Dabei sind sie besser, wenn sie ganz bei sich bleiben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Mai 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.