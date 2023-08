Soccer Mommy kündigt mit Taylor-Swift-Cover neue EP an

Soccer Mommy veröffentlicht am 22. September ihre neue EP KARAOKE NIGHT. Alle Infos findet ihr hier.

Soccer Mommy lädt ein zur KARAOKE NIGHT – wie der Titel ihrer neuen EP lautet, die am 22. September erscheinen und fünf Tracks umfassen wird.

Einen Vorgeschmack gibt bereits das Sheryl-Crow-Cover „Soak Up The Sun“, welches Ende Juli veröffentlicht wurde. Das neu herausgebrachte Taylor-Swift-Cover „I’m Only Me When I’m With You“ soll nun endgültig die Neugierde auf die kommende EP von Sophie Allison, wie Soccer Mommy gebürtig heißt, wecken. „Ich wollte diesen Song unbedingt covern, weil er einer meiner Lieblingssongs von Taylors erstem Album ist. Ich habe diese Platte als Kind so oft gehört, und ich glaube, sie hat mich damals sehr beeinflusst“, verdeutlicht die Musikerin mit der soften Stimme ihre Verbindung zu dem Song der amerikanischen Sängerin. Man darf sich außerdem auf Cover von R.E.M., Slowdive und Pavement freuen.

Im Sommer 2022 veröffentlichte Soccer Mommy ihr aktuelles Studioalbum SOMETIMES, FOREVER. Mit einer Single wie „Unhold Affliction“ zeigte sie eine noch düstere Seite von sich. Außerdem versteckte die Indie-Pop-Sängerin bereits im vergangenen Jahr eine Anspielung auf Taylor Swift in der Demoversion ihres Songs „Darkness Forever“, indem sie ihn mit „Sophie’s Version“ kennzeichnete – ein Tribut an die zuletzt neu aufgenommen Alben der Popikone.

Hört hier in das Taylor-Swift-Cover rein:

Die gesamte Tracklist der EP: