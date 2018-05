Ein rotbraunes Pelzwesen sitzt auf einem Schemel und schüttelt sich. Bald probt es so eine Art Ausdruckstanz, später bewegt „Lump“, so der Name des Alleinunterhalters im Video zum Song „Curse Of The Contemporary“, sich ekstatisch zuckend auf offener Bühne.

Lump heißt auch das gemeinsame Projekt von Mike Lindsay (von der immer experimentierfreudigen Folkband Tunng) und Laura Marling, die schon den Folksongs von Noah And The Whale und Mumford & Sons ihre Stimme schenkte. In der Figur „Lump“ haben Lindsay und Marling ein verbindendes Element für ihren Songreigen gefunden, es geht hier um Bewegung, um Verknäuelung, um das Spiel, das man mit den geliebten Klangelementen in Sessions entwickelt.

Im Kern sind die Lump-Beiträge Folksongs, doch in dem Moment, da sie über Ambient-Flächen ziehen und sich um Flöten-Drones ranken, entstehen Klangflüsse, in denen sich der glockenklare Gesang Marlings formschön spiegeln darf. Wenn wie in „Curse Of The Contemporary“ ein rollender Bass und ein paar spitze Bläser hinzukommen, wird ein Popsong mit elektronischer Grußbotschaft daraus. Dann macht „Lump“, von der Windmaschine bestens in Szene gesetzt, sogar dem John Travolta aus „Grease“ Konkurrenz.