Laura Marling veröffentlicht schon am Freitag neues Album SONG FOR OUR DAUGTHER – erste Single im Stream

Rund drei Jahre sind seit SEMPER FEMINA, Laura Marlings sechstem Album, vergangen. Nun hat die britische Folk-Sängerin spontan Platte Nummer 7 angekündigt. Das Werk trägt den Titel SONG FOR OUR DAUGHTER und es erscheint schon am Freitag, dem 10. April 2020. Das zehn Songs umfassende Album ist als Überraschung für ihre Fans gedacht. Die 30-Jährige hatte zunächst mit einem Release in der darauffolgenden Woche geliebäugelt, jedoch entschied sie schließlich für eine Veröffentlichung in dieser Woche, um etwas Positives, besonders Persönliches in Zeiten von beständigen Corona-News zu teilen. Einen ersten neuen Song gibt es mit „Held Down“ jetzt schon auf die Ohren.

Hört Euch hier die Single „Held Down“ an:

Auf Twitter schreibt Marling, die sich momentan wie so viele Menschen auf der Welt in (freiwilliger) Quarantäne befindet: „Es ist seltsam zu sehen, wie sich die Fassade unseres täglichen Lebens auflöst und nur das Wesentliche übrig bleibt; die, die wir lieben und unsere Sorgen um sie.“ Weiterhin nutzt sie die Plattform um über ihre neue Platte zu sprechen. Es sei „ein Album, dem alles entzogen ist, was Modernität und Eigentum ihm antun.“ Das Werk sei ein Teil von ihr, dass sie nun nach außen tragen will.

„Ich möchte, vielleicht, dass Ihr eine seltsame Geschichte über die fragmentarische, unsinnige Erfahrung eines Traumas und eine dauerhafte Suche nach einem Verständnis dafür hört, was es heißt, eine Frau in dieser Gesellschaft zu sein… Wie würde ich meine Tochter anleiten, sie bewaffnen und sie vorbereiten fürs Leben und all seine Nuancen?“

Das Artwork zu SONG FOR OUR DAUGHTER

Die Tracklist zu SONG FOR OUR DAUGHTER

01. Alexandra

02. Held Down

03. Strange Girl

04. Only the Strong

05. Blow by Blow

06. Song for Our Daughter

07. Fortune

08. The End of the Affair

09. Hope We Meet Again

10. For You