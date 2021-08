Martha Wainwright Love Will Be Reborn

Es sei ihr „kanadisches Album“, sagt Martha Wainwright über ihr neues Werk, das sie im zum Studio umfunktionierten Keller ihres kürzlich eröffneten Cafés in Montreal aufgenommen hat – schon praktisch, wenn einer in Pandemiezeiten eigene Räume zur Verfügung stehen.

Vielleicht liegt es daran, dass LOVE WILL BE REBORN über weite Strecken geradezu wohnzimmermäßig intim klingt. Nicht gleichzusetzen mit Gemütlichkeit allerdings, denn wie jede ihrer Platten ist auch diese schonungslos emotional: Der feierlich-hymnische Titeltrack ist Wainwrights Wiederauferstehung nach einer dunklen Phase inklusive Scheidung, während die gequält klingenden Vocals im Opener „Middle Of The Lake“ und das Einsamkeitsdramolett „Report Card“ mindestens so deprimierend sind wie Marianne Faithfulls „The Ballad of Lucy Jordan“.

Martha Wainwright überzeugt als Mischung aus Supermom und Cafébesitzerin

Aber LOVE WILL BE REBORN soll vor allem im Zeichen der Hoffnung stehen, was sich in Upbeat-Stücken wie „Body And Soul“ und „Hole In My Heart“ ausdrückt. Hier kommen nach der Trauerphase neue Leute, neue Impulse (und neue Liebe!) ins Spiel, was die Stimmung spürbar steigen lässt.

Nach experimentellen Phasen und einer gut fünfjährigen Veröffentlichungspause scheint Wainwright zu ihrem – zumindest derzeitig – idealen Stil gefunden zu haben: der Symbiose aus Soul und Country, zwei nur scheinbar entgegengesetzten Polen, die den so geschmeidigen wie lässigen Background zu dieser gereiften Inkarnation bilden. Dass Martha Wainwright als Mischung aus Supermom und Cafébesitzerin überzeugt – wer hätte das gedacht.

