Das ist jetzt mal ein wirklich seltsames Album. Steckt doch in SONGBOOK alles drin, was die Gitarristin, Komponistin und Sängerin Masha Qrella ausmacht, also auch ihre Ungereimtheiten und Widersprüche. Denn schließlich begann Mariana Kurella, wie in ihrem Personalausweis steht, in Postrockbands des Postmauer-Berlins, bevor sie Kurt Weill interpretierte, Heiner Müller und dann gleich auf Albumlänge Thomas Brasch vertonte, selbst wundervolle Lieder mit englischen und deutschen Texten schrieb und sang.

Jedes ihrer Alben war eine Überraschung, doch dieses ist eine Wundertüte, in der die einzelnen Teile zusammen nicht so richtig einen Sinn ergeben, aber jedes einzelne Teil dafür ziemlich toll ist, egal ob Eigenkomposition oder Coverversion. Das liegt auch daran, dass SONGBOOK einige liegen gebliebene Stücke und verworfene Projekte versammelt, aber so schön hat schon lange niemand mehr seine Rumpelkammer aufgeräumt. Dem Queen-Klassiker „I Want To Break Free“ klaut die Berlinerin sein ganzes Pathos, aus Whitney Houstons „I Wanna Dance With Somebody“ macht sie ein intimes, vor Transparenz schillerndes Stück Folk-Pop.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für den schwerblütigen Dream-Pop-Song „Wut und Glück“ hat ihr Alexander Osang einen Text geschrieben, „Sometimes The Rain Just Keeps Falling For A Long Time“ beruht auf Novalis, und mit „Heart Failed (In the Back Of A Taxi)“ verbeugt sie sich eher schüchtern vor den von ihr verehrten Saint Etienne. Mitunter brechen die Kontraste auch gleich im Stück selbst auf: Der Manfred-Krug-Song „Um die weite Welt zu sehn“ verwandelt sich vom mondänen Pop in eine Gitarrenmeditation, die zurückführt zu Qrellas frühen Bands Mina oder Contriva. So wenig stimmig, so irritierend und unzusammenhängend SONGBOOK auch ist, beweist es doch vor allem: Alles, was Masha Qrella anfasst, wird zu musikalischem Gold.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im März 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.