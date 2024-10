Sehr posthum, aber arg lebendig: Rock-Gegenkultur mit überraschend frischem Anstrich.

Zugegeben, die Vorstellung, nach 53 Jahren sowie dem Ableben von über der Hälfte der Originalbesetzung ein neues Studioalbum der Detroiter Proto-Punks und „Kick Out The Jams“-Schöpfer serviert zu bekommen, klingt auf dem Papier nicht verlockend, sondern beängstigend. Und doch hat Gitarrist/Sänger Wayne Kramer zusammen mit Produzent Bob Ezrin, Don Was am Bass (!) und Macca-Tournee-Trommler Abe Laboriel Jr. – und mit Hilfe von Stargästen (u.a. Tom Morello, Slash) – auf den letzten Metern noch das vierte Album der Bandgeschichte realisiert.

Denn sowohl Kramer als auch der hier auf zwei Songs spielende Originaldrummer Dennis Thompson sind in diesem Jahr nach Abschluss der Aufnahmen verstorben. Und HEAVY LIFTING ist von Leichenfledderei weit entfernt. Während die inhaltliche Agenda der linksliberalen, für ethnische Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und legales Gras einstehenden Garagen-Rock-Revoluzzer an Aktualität nichts eingebüßt hat, gelingt Kramer & Co. klanglich und kompositorisch der frische Anstrich einer historisch authentisch anmutenden Zeit(-geist-)kapsel, die behände mit Rock, Funk und Soul jongliert und das Zeug hat, jede Dokumentation über das US-Traumata-Jahr 1968 musikalisch trefflich zu untermalen. Respekt.

