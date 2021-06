Mndsgn Rare Pleasure

Mndsgn, dessen Konsonantkaskaden-Künstlername sich übrigens, ganz easy, „mind design“ ausspricht, ist in den USA nicht zuletzt auch ein gefragter Produzent im HipHop, wo ihn Überflieger wie Danny Brown und Tyler, the Creator konsultieren. Aber auch die jungen japanischen Damen von Chai luden ihn für ihren pressfrischen Elektro-J-Pop-Track „In Pink“ auf ihrem Album WINK (2021) ein. Ganz schön vielseitig, der Gute!

Innerhalb eines Jahrzehnts hat Mndsgn, der im sogenannten echten Leben Ringgo Ancheta heißt und 32 Lenze zählt, seine Beatmaker-Credibility aus Bandcamp-Gefilden bewahrt, doch sein Telefonkontaktbuch aufgepimpt. Entsprechend groß ist die Gästeliste nun auf RARE PLEASURE.

Wir haben also das seltene Vergnügen, neben Mndsgn selbst einer fünfköpfigen Jazz-Band und drei Gast-Vokalist*innen zu lauschen, während sie, gefühlt, psychedelisch gechillt jammen. Das hat was von Kamasi Washingtons THE CHOICE, bloß ohne Saxofon. Dafür entschädigt insbesondere Devin Morrison, dessen smoothe R’n’B-Vocals an einen andren Dev, nämlich Dev Hynes alias Blood Orange gemahnen. Schöner Sundowner-Klang-Cocktail.

