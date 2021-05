Essen ist lebenswichtig. Erstaunlich, dass es so wenige Popsongs zum Thema Ernährung gibt, aber nun haben wir ja Chai. Dass das japanische Quartett stets offensiv über die Freude an Kalorien sang, war ihre feministische Botschaft gegen Bodyshaming. Eine Taktik, die auch auf ihrem dritten Album WINK weiter aufgeht: In der Spurenelemente-Hymne „It’s Vitamin C“ versichert Sängerin Mana „If you’re heavy you’ll be fine.“

WINK bei Amazon.de kaufen

Außerdem auf dem Buffet: „Salty“, „Donuts Mind If I Do“ oder „Maybe Chocolate Chips“. Dessen so verträumt wie sexy dahinschlurfender Soul hätte auch Marvin Gaye gefallen und markiert eine musikalische Wende: Nie klangen Chai so elektronisch wie auf diesem unter Lockdown-Bedingungen und entsprechender Distanz zwischen den Bandmitgliedern entstandenen Album, nie vorher so soulig und gefühlvoll.

Schrammelgitarre und Bollerschlagzeug haben weitgehend ausgedient, stattdessen übernehmen bonbonbunte Synthies, marshmallowweiche Keyboardflächen und ein Bass aus Zuckerwatte die Regie. Trotzdem gerät der Blutzuckerspiegel – abgesehen von den wenigen hyperaktiven Hibbelsongs wie „Ping Pong“ – nicht mehr außer Kontrolle.

Eine Elektro-Freundschaft: Daniel Miller und Gareth Jones machen gemeinsame Sache.

Die Afro-Rock-Band aus Johannesburg wagt einen Neustart – mit Trompete.

Die elektronischen Kompositionen von Cécile Schott erzählen von unvergänglichen Emotionen.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

„Diese Songs und Künstler spiegeln den unermüdlichen Geist und die reiche Vielfalt Amerikas wider“, erzählt das Team von Joe Biden und Kamala Harris über die offizielle Playlist zur Amtseinführung.

„Da muss man dabei gewesen sein“ versteht sich als Ratgeber-Podcast, der Geschichten bereit hält, die man in die Stille hinein einfach mal droppen kann. Aber geht das so einfach?