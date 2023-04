Mudhoney Plastic Eternity

Wenn irgendjemand von der Popgeschichte an den Rand gedrückt wurde, dann sind es Mudhoney. Sie waren die Band, die Nirvana werden sollten, bevor Nirvana zu Nirvana wurden. Mudhoney-Frontmann Mark Arm landete also nicht auf dem Cover von Teeniemagazinen, sondern nur als Lagerist im Keller des Grunge-Labels Sub Pop. Aber dafür ist er auch noch am Leben und spielt mit seiner nun 35 Jahre existierenden Band auch auf deren elftem Album einen knarzenden Rock, den vor allem Beharrungsvermögen auszeichnet.

PLASTIC ETERNITY bei Amazon.de kaufen

Die Gitarrenriffs sind laut, der Bass grummelt böse, das Schlagzeug geht schön auf die Zwölf, und Arm singt keifend wie Iggy Pop, ein anderer großer Überlebender. Er plädiert dafür, die Faschisten das Klo runterzuspülen, und den Klimawandel aufzuhalten: Das sollte heute Konsens sein, die Musik war es allerdings bestenfalls mal vorvorgestern. Aber wer so lange überlebt, der darf sich allerhand erlauben – wenn auch nicht unbedingt ein so hässliches Cover.

Ein selbstironisches Lustspiel mit den Klischees der auf queer gedrehten Rock-Geschichte.

Eine 4-CD-Box gibt Auskunft, was die Alternative-Rock-Helden um den Gitarristen J Mascis in den Neunzigern so alles gemacht haben.

Der Godfather of Punk tritt wieder stärker aufs Verzerrerpedal.

Unsere Gegenwart scheint später nun tatsächlich Geschichte zu werden. Zeit also, sich in dieser Kolumne die popkulturelle Gegenwart genau anzugucken. Was passiert? Und wie und warum hängt das alles zusammen? Hier Folge 26, in der Julia Friese erklärt, was genau sich hinter ChatGPT verbirgt.

Für einen guten Zweck können Fans Skateboards erstehen, die zwei bedeutende Figuren einflussreicher US-amerikanischer Subkulturen zusammenbringen und den Soundtrack ihrer Zeit gleich mitliefern.

Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear nahmen die Auszeichnung am Vorabend der Grammys 2023 entgegen.