Iggy Pop und Siouxsie Sioux singen „The Passenger“ … für Eiswerbung

Für die Eiscreme-Werbung nahmen sie Pops Song „The Passenger“ neu auf

2023 veröffentlichte Iggy Pop sein jüngstes Album EVERY LOSER. Nun tat er sich für einen Werbesong mit Siouxsie Sioux zusammen. Von der 66-Jährigen ist es die erste neue Musik seit neun Jahren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Siouxsie Sioux Pops „The Passenger“ neu aufnimmt. 1987 erschien eine Cover-Version der Punk-Sängerin auf ihrem Album THROUGH THE LOOKING GLASS, gemeinsam mit den Banshees.

„Was hier passiert ist, ist wirklich einzigartig“

„Siouxsie kann singen wie ein Vogel. Ich habe immer gedacht, dass sie eine großartige Frau ist. Ihre Version des Liedes war schon etwas Besonderes, aber was hier passiert ist, als wir zusammen gesungen haben, ist wirklich einzigartig“, schwärmt Iggy Pop und fügt hinzu: „Wie beim Fliegen ist die orchestrale Bearbeitung und die Verbindung der Stimmen frei und voller Freude.“

Siouxsie Sioux: „Ich liebe diesen Song und ich habe Iggys Stimme schon immer geliebt. Ich liebe es, wie instinktiv und spontan sich das alles anfühlt, und meine Stimme mit Iggys zu hören, ist ein Traum.“

Das dachte sich wohl auch der Eiscreme-Verkäufer Magnum, der die beiden für seine neuen Werbespot engagierte.

Werbespot mit neuer „The Passenger“ -Version

Während einer Fahrt im „Magnum-Express“ kriegen die Passagier:innen die neuen Sorten serviert, und zwar in musikalischer Begleitung von den zwei Punk-Legenden.