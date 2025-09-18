Múm

HISTORY OF SILENCE

Morr Music (VÖ: 19.9.)

Italienisch ausbalancierte elektro-akustische Raumerkundungen.

von 
Artikel Teilen
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Ein Haus inmitten von Weinbergen in Süditalien ist wahrscheinlich nicht das, was geneigte Hörer:innen mit der isländischen Band Múm verbinden. An diesem Ort aber entstand der Großteil der neuen Songs auf HISTORY OF SILENCE. Für Bandgründer und Multiinstrumentalist Örvar Þóreyjarson Smárason ist die Musik stark mit den Eindrücken vor Ort verbunden, er nennt diese Songs der Stille auch seine Abendmusik.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
History of Silence
History of Silence Für € 18,99 bei Amazon kaufen

Die erste Platte des Kollektivs seit SMILEWOUND (2013) hat aber auch eine lange Strecke nach den ersten Aufnahmen hingelegt, sie wurde mehr als zwei Jahre hin- und hergeschaukelt, bis die Musiker:innen mit ihren elektro-akustischen Raumerkundungen zufrieden waren. Auf den acht neuen Tracks tun Múm das, was sie besonders gut können, sie driften mühelos von einer Idee zur nächsten, scheinen sich zu zerfransen und kommen am Ende manchmal bei einem richtiggehenden Popsong an, einem melancholischen Herzerwärmer wie „Miss You Dance“ oder einer Etüde wie „Avignon“ (mit Piano und Streichern).

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In „Our Love Is Distorting“ kommt dann auch Feedback zum Einsatz, in homöopathischen Dosen wohlgemerkt. Múm schaffen es, über die komplette HISTORY OF SILENCE eine Balance zu finden zwischen Kontemplation, Wohlklang und digitaler Verzerrung.

Diese Review erschien zuerst um Musikexpress 10/25.

Themen aus dem Artikel:

History Of Silence Electronic Review Mum
Artikel Teilen