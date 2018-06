So unberechenbar Kanye West manchmal als Rapper oder Interviewpartner ist, so zuverlässig gut ist er nach wie vor als Produzent. Die sieben Songs dieses Albums sind für Nas fast schon ein gemachtes Nest: Mit schweren Streichern und Chören bricht „Not For Radio“ über den Hörer ein wie ein Gewitter. 070 Shake, die geheimnisvolle androgyne Sängerin, die bereits durch die anderen Alben der Reihe spukt, hören wir auch hier wieder unter einer Schicht aus Effekten.

Auch interessant Kanye West Ye Es folgt mit „Cops Shot The Kid“ der Höhepunkt des Albums. Das Sample, auf dem der Song beruht – „the cops shot the kid and I still hear him scream“ – stammt aus einem fast 30 Jahre alten Song von Slick Rick. Ein trauriger Verweis darauf, wie wenig neu das Thema Polizeigewalt in den USA und im Hip-Hop ist. Kanye West steuert eine gute Strophe bei, sein zweiter Auftritt im etwas belanglosen „Everything“ ist zu vernachlässigen, auch wenn der Song immerhin siebeneinhalb Minuten der Spielzeit beansprucht. „Adam and Eve“ überzeugt mit schönem Piano-Geklimper, „Simple Things“ ist eine versöhnliche Ode an die einfachen Freuden im Leben.

„Nasir“ wird so insgesamt zu einer gelungenen Mischung aus klassischen und experimentellen Tracks, die aber nur einen Teil des Hungers stillen können, den Nas-Fans nach sechs Jahren Wartezeit hatten.

Stream: Nas‘ neues Album „NASIR“