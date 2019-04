Album erscheint voraussichtlich am 26.04.19

Nick Murphy :: Run Fast Sleep Naked jetzt bei Amazon.de bestellen

Zwischen Downbeat und Neo-Soul: Der Mann mit dem besten Künstlernamen der Welt legt sein Debüt vor.

Chet Faker und Marcus Marr arbeiten zusammen an ihrer kommenden EP WORK. Schon jetzt liefern sie einen Vorgeschmack auf das Ganze mit zwei ihrer Album-Singles.

Diese Woche erscheinen unter anderem die Alben THE CAUTIONARY TALES OF MARK OLIVER EVERETT von Eels, FOOD von Kelis und KONFETTI von Marcus Wiebusch. Alle weiteren Neuheiten findet Ihr im Text und in der Galerie.

Diese Woche erscheinen unter anderem die Alben DO TO THE BEAST von The Afghan Whigs, BUILT ON GLASS von Chet Faker und HAMMER & MICHEL von Jan Delay. Alle weiteren Neuheiten findet Ihr im Text und in der Galerie.