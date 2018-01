Kann sich noch jemand erinnern, wann George Evelyn alias Nightmares On Wax ein richtig gutes Album gelungen ist? Nach CARBOOT SOUL von 1999 verlief die Qualitätskurve parallel zur Entwicklung des Downbeat oder Trip­Hop stetig abwärts, und die These sei erlaubt: Ungefähr jedes Genre der Welt erlebt ein Revival, aber dieses nicht. Man muss NOW zugestehen, maßgeblich zum Erfolg dieser Spielart beigetragen zu haben, aber SHAPE THE FUTURE reiht sich da nicht ein.

Fraglos klingen sämtliche der zwölf, mit Elementen aus Dub, Barjazz und Soul angereicherten Tracks gefällig und trotz ökopolitischer Themen sehr entspannt. Aber die sanft rollenden und schlurfenden Beats wirken einschläfernd. Das fast siebenminütige „Gotta Smile“ reißt einen dann doch aus dem Dämmerzustand. Die Uptempo-Nummer packt mit einem unaufhörlich pumpenden und wuchtigen Beat zu, um den herum knirschende Sounds flirren. Das hätte man eher Aphex Twin zugetraut.