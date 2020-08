NOFX vs. Frank Turner West Coast vs. Wessex

Das mit der gemeinsamen Tour wurde wegen akutem 2020 nichts – die dritte Auflage der „Punk In Drublic“-Festivals mit u.a. auch Pennywise und Me First And The Gimme Gimmes wurde ins nächste Jahr verschoben –, also gingen NOFX und Frank Turner ins Studio, um WEST COAST VS. WESSEX aufzunehmen.

„WEST COAST VS. WESSEX“ bei Amazon.de kaufen

Nun stehen sich die Freunde in bester Street-Fighter- Manier gegenüber. Jeder von ihnen greift auf je fünf Special- Moves aka Songs des anderen zurück. Dabei weichen sie Standards wie „Kill All The White Man“ oder „Recovery“ geschickt aus. Die Amerikaner eröffnen mit einem Brain-Buster. Die akustische Vorlage von „Substitute“ wandeln sie in einen schwer zu berechnenden NOFX-Song um. Treffer.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/3AK30C0J9D0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

In der etwas hüftsteif vorgetragenen Thunder-Fire-Powerbomb „Thatcher Fucked The Kids“ scheitern sie aber an den Reaktionen des deutlich jüngeren Gegenübers. Turner kontert in „Scavenger Type“ die an der Akustikklampfe vorgetragene Version mit einem für ihn in letzter Zeit ungewohnt geworden punkigen Somersault-Kick, verfehlt aber. „Ich habe ins Bett geschissen und gesagt: ‚Verdammt, natürlich will ich das!‘ Das klingt unglaublich“, erinnert er sich an den Moment, als ihm sein Freund Fat Mike von der Idee berichtete.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/sZHl6PSN1SA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Weitaus besser gelingt ihm der Reverse-Spin- Kick „Eat The Meek“. Mit Melancholie eröffnen, um dann den Treffer mit energischem Punk zu setzen. Nach einem umkämpften Match steht ein Unentschieden, das den Freunden sicher Spaß machte. Für den Zuhörer war es eben nur – na ja – okay

WEST COAST VS. WESSEX im Stream hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte von Spotify Um mit Inhalten von Spotify zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"300\" height=\"380\" allowtransparency=\"true\" frameborder=\"0\" allow=\"encrypted-media\" title=\"Spotify Embed: West Coast vs. Wessex\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/album\/1V0jqCyz5StIhGp16Ggdz7?si=n8RNle-7SNqYePiWoGtKzA\"><\/iframe>"

Folkiger, rockiger, springsteeniger Songwriter-Pop für alle Lebenslagen und den nächsten „Allianz“-Werbespot.

Der Singer/Songwriter entlarvt auf diesem Best-of mit alternativen akustischen Versionen das eigene Songwriting als medioker.

Die Springsteenifizierung des Frank Turner geht weiter.

Bekannte Gesichter und Newcomer werden in der Horror-Fortsetzung die Rollen der Kinderdarsteller übernehmen. Nach Monaten des Wartens ist das Ensemble jetzt komplett.

In Las Vegas machten sich Fat Mike und Eric Melvin über die 58 Todesopfer des Amoklaufs bei einem Countryfestival lustig. Ihr Toursponsor zieht nun Konsequenzen.

Frank Turner spielt Songwriter-Pop für alle Lebenslagen und den nächsten „Allianz“-Werbespot, Jon Hopkins' neues Album wäre noch besser, wenn es den großartigen Vorgänger nie gegeben hätte: Hier eine Auswahl neuer, am 4. Mai erschienener Alben inklusive Rezensionen und Hörproben.