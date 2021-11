Als Begleitung zur im September angelaufenen Kinodoku erscheinen Oasis’ legendäre Knebworth-Konzerte nun auch als Doppel-Livealbum – der CD-Version liegt der Film bei. Die von beiden Shows am 10. und 11. August 1996 zusammengestückelte Setlist zeigt die Band auf dem unbestrittenen Höhepunkt ihrer Kreativität wie Popularität.

KENBWORTH 1996 bei Amazon.de kaufen

Primus inter Pares: das originalgetreu mit Streichern ausgestattete „Whatever“. Dass es bald bergab gehen würde, rufen die damaligen Neuvorstellungen in Erinnerung, „My Big Mouth“ und „It’s Getting Better (Man!!)“. Doch der Britpop-Sargnagel BE HERE NOW sollte erst ein Jahr später einschlagen.

An diesen rekordbrechenden Abenden hatten Oasis ihr Ziel erreicht und waren die Beatles geworden. Unfassbar dagegen, dass wir in der 25-jährigen Wartezeit auf dieses Festtagsgericht mit abgelaufenem Fraß wie FAMILIAR TO MILLIONS abgespeist wurden.

Von Canterbury bis Buxtehude: Der Psychfolk-Softprog-Geniestreich eines Studiomusikers aus Nashville.

Meisterwerk-Anspruch eingehalten: schwelgerischer Akustik- Art’n’Britpop.

Sonic-Youth-Legende Kim Gordon mit an der Musique concrète geschulter Klangkunst.

„Knebworth war für mich das Woodstock der 90er-Jahre. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich werde es nie vergessen. Es war biblisch.“

„Oasis Knebworth 1996“ erscheint am 19. November – vorab wird bereits mit Ausschnitten der Konzertdokumentation geteasert.

Das Foto schockte viele Fans des Sängers am Samstag (18. September). Gallagher nahm es jedoch mit Humor.