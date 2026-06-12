Olivia Rodrigos „you seem pretty sad for a girl so in love“: Das Pop-Album des Jahres?

Ausgetüfteltes Konzeptalbum? Zugänglicher Pop-Blockbuster? Epochale Rockplatte? Ja, die Grenzen sind da heutzutage schwammig. Doch nur selten findet man ein Album, das all diese Dinge zugleich ist – und noch mehr: Die 23-jährige Popsängerin Olivia Rodrigo – ehemaliger Star aus dem „High School Musical“-Franchise, mehrfache Grammy-Preisträgerin und Fan von The Cure (dazu später mehr) – hat mit ihrem Drittwerk „you seem pretty sad for a girl so in love“ ein mehrdimensionales Meisterwerk veröffentlicht. Es ist die Pop-Platte des Jahres.

Bisher schien (zumindest unterbewusst) das allgemeine Gefühl zu herrschen, das Popjahr 2026 würde nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Taylor Swift macht Pause, das neue Album von Harry Styles war nur halb zufriedenstellend … Also hat man sämtliche Hoffnungen auf Rodrigo gesetzt.

Halleluja: „you seem pretty sad for a girl so in love“ ist nicht nur das beste der drei Studioalben von Olivia Rodrigo, sondern eine der stärksten Mainstream-Popveröffentlichungen der 2020er Jahre. Rodrigo schafft es hier, ein emotional aufgewühltes Teenager-Bewusstsein in ihrer Musik zu bewahren und sich trotzdem als stetig wachsende Songwriterin zu präsentieren; auf geradezu magische Weise ist das Album nie kitschig, obwohl Rodrigo hier – ohne Übertreibung – durchgehend alle Register zieht.

Charmante 80s-Synths, brachiale Rockgitarren

All das, was Swifties an Rodrigos Haupteinfluss lieben – sentimentale Herzschmerz-Texte, ultraeingängige Mitsing-Refrains und wohlüberlegte Albumkonzepte – macht Olivia Rodrigo hier besser, als Taylor Swift es jemals konnte. Die großartige Lead-Single „drop dead“ bringt die Ästhetik der Platte – oder zumindest ihrer ersten Hälfte – auf den Punkt. Als der Song Mitte April rauskam, verglich ein Kumpel ihn mit Bruce Springsteens ähnlich triumphaler Hymne „Born To Run“ – und ja: Das Lied sprüht nur so vor positiver Energie, was nicht zuletzt an der seismischen Produktion von Dan Nigro liegt.

Dass Popsängerinnen ihre Alben vor allem mit einem einzelnen Kooperationspartner gestalten, ist mittlerweile fast zur Norm geworden (s. Billie Eilish, Lorde), doch die Zusammenarbeit von Rodrigo und Nigro ist vor allem auf diesem Album noch einmal auf ein neues Level gestiegen. Songs wie „drop dead“ leuchten förmlich, weil sie schlichtweg so farbvoll produziert sind. Charmante 80s-Synths, brachiale Rockgitarren, opulente Streicherflächen – ganz zu schweigen von Rodrigos Gänsehaut-Gesang und der stilvollen Weise, wie sie ihre Vokalmelodien voranschreiten lässt.

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Die Platte ist in zwei Teile aufgeteilt, womit wir zum Konzeptalbum-Aspekt des Ganzen kommen: Die erste Hälfte soll glückliche Liebesgefühle inmitten einer Märchenbeziehung darstellen („Everything that’s funny, I wish I could tell to him“), während die zweite Hälfte das Zerbrechen eben dieser Liebe symbolisiert („I thought that we played the perfect couple, ’til you didn’t want the part“).

Referenzen an die Goth-Pop-Legenden The Cure

Diese Idee wirkt in den Händen von Rodrigo tatsächlich nicht plump, sondern funktioniert äußerst gut; die Kurve inmitten der Tracklist ist stets nachvollziehbar – wenn sie in „stupid song“ noch verballert von ihren Liebesgefühlen ist, im gedämpften Highlight „purple“ bereits zu zweifeln beginnt und in „cigarette smoke“ letztlich bereut –, wirkt aber nie, sagen wir, on the nose.

Olivia Rodrigo stellt den emotionalen Verlauf innerhalb von „you seem pretty sad for a girl so in love“ anhand von Referenzen an die Goth-Pop-Legenden The Cure dar (vor allem in „Maggots for Brains“ sind sie als musikalischer Einfluss zu nennen); diese Band ist schließlich ähnlich gut im Verbinden von Romantik und Traurigkeit, und im weiteren Highlight „What’s Wrong With Me“ singt Rodrigo sogar ein Duett mit Cure-Frontmann Robert Smith, dessen Stimme weiterhin keinen Tag gealtert ist.

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Doch vor allem funktionieren The Cure als thematisches Erzählmittel, womit wir zurück zur inhaltlichen Zweiteilung des Albums kommen: Im erwähnten Opener „drop dead“ nutzt Rodrigo eine Referenz an The Cure noch, um ihre starke Liebe deutlich zu machen – „You know all the words to ‚Just Like Heaven’ and I know why he wrote them now that you’re standin‘ right here“ –, doch spätestens im stumpf betitelten Song „The Cure“ drehen sich die Dinge um: Plötzlich singt sie, dass die beschriebene Liebe eben nicht die Lösung für all ihre Probleme ist. „It don’t matter how your love feels anymore, it’ll never be the cure“, heißt es. Der Song war schon als Single atemberaubend, bekommt inmitten dieses fantastischen Albums aber nochmal eine heftigere Bedeutung. Besser geht’s kaum.